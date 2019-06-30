المكسيك تهزم كوستاريكا وتضرب موعدا مع هايتي بنصف نهائي الكأس الذهبية

هيوستن – تأهل منتخب المكسيك إلى نصف نهائي بطولة الكأس الذهبية لإتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) ، عقب تغلبه على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح.

وبفوزها في المباراة التي أقيمت على ملعب “إن أر جي” في مدينة هيوستن الأمريكية ، ضربت المكسيك موعدا في نصف نهائي النسخة الـ15 من البطولة أمام هايتي ، التي تأهلت في وقت سابق بعد فوزها على كندا 3-2 في ربع النهائي.

وتقدمت المكسيك أولا بهدف لراؤول خيمينيز في الدقيقة (44) ، ثم أدرك بريان رويز التعادل لكوستاريكا من ضربة جزاء عند الدقيقة (52)، ليهيمن التعادل الإيجابي 1-1 على اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها منتخب “التري” 5-4.

وللمرة السادسة في تاريخ البطولة والرابعة في ربع النهائي ، تودّع كوستاريكا الكأس الذهبية على يد المكسيك الأكثر حصداً للبطولة بـ 10 ألقاب بواقع 3 في شكلها القديم و7 في شكلها الحالي. (إفي)