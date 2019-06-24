المكسيك تهزم ماريتينيك وتتأهل لربع نهائي الكأس الذهبية

تشارلوت ، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) – ضمن المنتخب المكسيكي تأهلا روتينيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ، وذلك بفوزه على ماريتينيك 3-2 الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى التي ذهبت بطاقتها الثانية لصالح كندا.

وتخطى المنتخب المكسيكي دور المجموعات للمرة الخامسة عشرة من أصل 15 نسخة أقيمت حتى الآن منذ إنطلاق البطولة بصيغتها الحالية عام 1991 ، أي الكأس الذهبية عوضا عن بطولة الكونكاكاف ، علما أن مشواره انتهى عند دور المجموعات مرة واحدة فقط بالصيغتين السابقة والحالية ، في النسخة الأولى عام 1963.

وحسم المنتخب المكسيكي، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في الكأس الذهبية “7 آخرها عام 2015 و10 بالمجمل في الصيغتين” ، صدارة المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن كندا الثانية التي اكتسحت كوبا 7-0 ، وذلك بإنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على مارتينيك الأحد في تشارلوت (كارولاينا الشمالية).

وكما هو حال المكسيك ، تنتظر كندا نتيجة مباراة قمة المجموعة الثانية بين كوستاريكا وهايتي لمعرفة من سيكون المتصدر منهما لأنها ستواجهه في ربع النهائي ، السبت ، على ملعب “أن آر جاي” في هيوستن ، والذي يحتضن أيضا مباراة المكسيك في اليوم نفسه ، على أن تقام المباراتان الأخريان في هذا الدور على ملعب “لينكولن فايننشل فيلد” في فيلادلفيا. (أ ف ب)