الملاعب والصالات المستضيفة لمنافسات الفريق الأردني في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – يترقب العالم انطلاق النسخة رقم (32) من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) والتي تنطلق في العاصمة اليابانية يوم 23 تموز (يوليو) المقبل وتستمر حتى الثامن من آب (أغسطس) بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يمثلون 205 دولة إضافةً إلى فريق اللاجئين الأولمبي وسيتنافسون في ٣٣ رياضة.

وسيشارك الأردن بأكبر فريق من اللاعبين واللاعبات بتاريخ مشاركاته الأولمبية والتي بدأت عام 1980 حيث نجح 14 لاعب ولاعبة من حجز مقاعدهم في أولمبياد طوكيو المقبلة في 8 رياضات وهو أكبر عدد من الرياضات التي تمثل الأردن في تاريخ مشاركاته بالأولمبياد.

وستقام منافسات الدورة الأولمبية في 42 ملعباً وصالة وقاعة رياضية من بينها ٧ أماكن ستشهد حضور أبطالنا وبطلاتنا المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير .. نتعرف عليها من خلال هذا التقرير :

ملعب اليابان الوطني :

ملعب اليابان الوطني الجديد سيستضيف حفل الافتتاح يوم ٢٣ يوليو القادم ومنافسات عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى ، عليا بشناق ، يتسع الملعب لنحو ٦٨ ألف متفرج وتم بناء هذا الملعب في مكان الملعب القديم والذي تم تشييده في عام ١٩٥٨ لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في ذلك العام ومن ثم استضاف أولمبياد طوكيو عام ١٩٦٤.

تم البدء في بناء الملعب الجديد يوم ١١ ديسمبر عام ٢٠١٦ وتم الانتهاء منه في ٣٠ نوفمبر عام ٢٠١٩ وفي يوم ٢١ ديسمبر من ذلك العام استضاف نهائي كأس امبراطور اليابان لكرة القدم.

صالة كوكوجيكان :

ستستضيف صالة كوكوجيكان منافسات الملاكمة والتي ستشهد مشاركة ٥ ملاكمين أردنيين في أولمبياد طوكيو وهم حسين وزياد عشيش وعبادة الكسبة ومحمد الوادي وعدي الهنداوي.

صالة كوكوجيكان هي موطن الرياضة الوطنية في اليابان “مصارعة السومو” وتتسع الصالة لـ ٧٣٠٠ متفرج.

حديقة الفروسية :

ستستضيف منافسات رياضة الفروسية والتي سيشارك فيها فارسنا ابراهيم بشارات والذي يُسجل ظهوره الرابع في الأولمبياد .. سبق لهذه الحديقة أن استضافت منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو عام ١٩٦٤ .. وتتسع لنحو ٩٣٠٠ مُتفرج.

صالة نيبون بودوكان :

ستستضيف منافسات الجودو خلال الفترة من ٢٤ إلى ٣١ يوليو الجاري بمشاركة لاعب المنتخب الوطني للجودو ، يونس عيال سلمان ، ومنافسات الكراتيه كذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٧ أغسطس القادم بمشاركة لاعب المنتخب الوطني للكراتيه ، عبدالرحمن المصاطفة ، بُنيت عام ١٩٦٤ لاحتضان منافسات الجودو في النسخة الأولمبية التي استضافتها طوكيو في ذلك العام وكانت هذه الصالة قد استضافت العديد من الأحداث الرياضية المهمة مثل بطولة العالم للكرة الطائرة عام ١٩٦٧ .. تتسع صالة نيبون بودوكان لأكثر من ١٤ ألف متفرج.

ميدان أساكا للرماية :

سيستضيف منافسات الرماية في أولمبياد طوكيو بمشاركة لاعبة المنتخب الوطني ، أسماء أبو ربيع ، وكان هذا الميدان قد استضاف أولمبياد طوكيو عام ١٩٦٤ ، وتتسع مدرجاته لنحو ٣ آلاف متفرج.

مركز طوكيو للألعاب المائية :

سيستضيف منافسات السباحة والتي يشارك فيها لاعبا المنتخب الوطني ، تاليتا بقلة وعمرو الور ، وهو أحد الأماكن الجديدة التي تم بناؤها لاستضافة أولمبياد طوكيو بطاقة استيعابية تبلغ ١٥ ألف متفرج.

ماكوهاري ميسي :

هو مركز للمؤتمرات تم افتتاحه يوم ٩ أكتوبر عام ١٩٨٩ وسيستضيف منافسات التايكواندو في أولمبياد طوكيو بمشاركة لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو ، جوليانا الصادق وصالح الشرباتي ، إلى جانب استضافته لرياضات المبارزة والمصارعة .. يمتد مساحة هذا المركز لنحو ٢١٠ ألف متر مربع ويتكون من ثلاث مناطق رئيسية – قاعة المعارض الدولية ، وقاعة المؤتمرات الدولية ، وقاعة ماكوهاري للمناسبات.