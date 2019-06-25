“الملاكمة” يباشر معسكره في أوكرانيا تحضيرا لبطولة العالم

محمد عمّار

عمان- ينتظر أن يكون المنتخب الوطني للملاكمة، قد وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لإقامة معسكر تدريب، تحضيرا للمشاركة في بطولة العالم المقررة في روسيا خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتضمن المعسكر المشاركة في بطولة ودية تقام على هامش معسكرات تدريبية للمنتخبات الأوروبية، التي تتحضر لبطولة الأمم الأوروبية المقررة في بيلاروسيا نهاية شهر تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة أغلب منتخبات القارة العجوز، والعديد من المنتخبات الآسيوية والأميركية التي تتحضر للتصفيات الأولمبية.

ويضم الوفد المدير الفني للمنتخب الوطني الأوكراني اندريه، مدرب اللياقة البدنية معاذ غازي الى جانب اللاعبين؛ محمد الزعبوب (وزن تحت 52 كغم)، محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 56 كغم)، أحمد درويش (وزن 60 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 64 كغم)، زياد عشيش (وزن 69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم).

ومن المقرر أن يجري المنتخب حصتين تدريبيتين يوميا؛ حيث تتضمن الحصة الصباحية تدريبات لياقة بدنية بإشراف مدرب اللياقة معاذ غزي، فيما تتضمن الوجبة المسائية تدريبات تكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، وجانبا من تدريبات بدنية للمحافظة على منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

تقليص الأوزان

أضحت أوزان الملاكمة المعترف بها للتأهل الى الأولمبياد 8 أوزان للذكور وهي: 52، 57، 63، 69، 69، 75، 81، 91 وفوق 91 كغم، فيما أضحت أوزان السيدات 5 أوزان هي: 51، 57، 60، 69 و75 كغم.

وبعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية إلغاء بطولة العالم من التأهيل الى أولمبياد طوكيو 2020، فإن اللجنة المؤقتة للإشراف على بطولات الاتحاد الدولي قررت إقامة بطولة قارية تأهيلية عن كل قارة؛ حيث ستقام كل البطولات خلال الفترة من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية نيسان (ابريل) من العام المقبل؛ حيث تنص التعليات على تأهل 6 لاعبين عن قارة آسيا عن أوزان 52، 57 و63 كغم، وسيتأهل 5 لاعبين عن أوزان 69، 75 و81 كغم، فيما سيتأهل 4 لاعبين عن وزني 91 وفوق 91 كغم، وهي فرصة مناسبة للاعبي المنتخب بالتأهل الى الأولمبياد، وهناك فرصة أخرى للاعبين من خلال المشاركة في المحطة الثانية التي لم يتقرر بعد مكانها وزمانها، لكنها ستكون بالتأكيد قبل انطلاق الأولمبياد.

توتر بين “الأولمبية الدولية” و”دولي الملاكمة”

ارتفعت درجات التوتر بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة، على خلفية مزاعم مالية سابقة وتلاعب بالقوانين، بعد أن قدم رئيس الاتحاد الدولي الأوزبكي غفور رحيموف استقالته من رئاسة الاتحاد الدولي، ووضع مكانه المغربي محمد مستحسني؛ حيث تتيح له الاستقالة العودة للترشح لتسلم رئاسة الاتحاد الدولي من جديد، بحسب قوانين اللجنة الأولمبية الدولية التي تنبهت للخلل في القانون، فقررت إسناد مهمة تنظيم بطولة العالم والمقررة في روسيا الى رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الياباني مورا ناري للإشراف على بطولة العالم للملاكمة، واعتبارها غير مؤهلة الى الأولمبياد، بعد أن كانت البطولة تمنح بطاقات لكل وزن نحو أولمبياد طوكيو 2020.