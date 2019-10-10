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“الملاكمة” يبدأ مشواره الآسيوي في الفجيرة

منذ 5 ساعات
المنتخب الوطني للملاكمة - (من المصدر)

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عمان- الغد– يستهل المنتخب الوطني للناشئين للملاكمة، اليوم، مشاركته في بطولة آسيا، التي تستضيفها إمارة الفجيرة الإماراتية.
وسيفتتح اللاعب أنس السعدي مشوار المنتخب اليوم؛ حيث سيلتقي في الدور ثمن النهائي مع الكوري الجنوبي بارك ضمن منافسات وزن 57 كغم.
وضمن منافسات وزن 75 كغم، سيلتقي يوم غد يزيد الدلقموني مع الهندي سيجار في الدور ربع النهائي.
وسيظهر من جانب المنتخب الوطني يوم الأحد المقبل كل من اللاعبين من حمزة بني ياسين (وزن 60 كغم) وهاشم علاونة (وزن 63 كغم) حيث سيبدآن من الدور ربع النهائي.
وسيلتقي يوم الاثنين المقبل اللاعب سيف الرواشدة مع الكازاخستاني دار رومان في الدور ربع النهائي من منافسات وزن فوق 80 كغم.

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