“الملاكمة” يدرس سيرة مدرب كوبي وآخرين عالميين

محمد عمّار

عمان – تدرس اللجنة المؤقتة لاتحاد الملاكمة السيرة الذاتية لمدرب كوبي، ضمن خطة للاتحاد لتشكيل جهاز فني للفئات العمرية لكافة المنتخبات الوطنية، وذلك عقب الانتهاء من المشاركة في اولمبياد طوكيو.

وتلقت اللجنة البطاقة الشخصية للمدرب الكوبي سالغادور بابلو، والذي سبق له الإشراف على تدريب منتخبات كوبا، تركيا، تشيكيا، إيرلندا، البيرو، ونال معظم اللاعبين الذين أشرف على تدريباتهم، العديد من الميداليات في البطولات العالمية التي شارك فيها منذ العام 2000، وهو مدرب يحمل العديد من الدرجات العلمية في التدريب البدني، ودرجات عليا في تدريب الملاكمة.

وسيدرس اتحاد الملاكمة العديد من السير الذاتية للمدربين العالميين حتى الانتهاء من الأولمبياد، وحينها سيفاضل الاتحاد بينها لاختيار المدرب الأنسب لقيادة دفة المنتخبات الوطنية ضمن استعداداتها لأولمبياد 2024، خصوصا وأن وزن 57 كغم سيكون شاغرا بعد الأولمبياد، باعتزال اللاعب محمد عبدالعزيز الوادي، حيث يتوقع ان يكون محمد الزعبوب بديلا للوادي في هذا الوزن، بالاضافة إلى معرفة الأوزان النهائية التي سيعتمدها الاتحاد الدولي لاولمبياد باريس.

تخفيض عدد الأوزان الاولمبية

من ناحية ثانية، قرر الاتحاد الدولي للملاكمة تخفيض عدد أوزان اللاعبين واللاعبات المشاركين في أولمبياد باريس 2024، إلى 7 أوزان للرجال و6 أوزان للسيدات، كما تقرر تخفيض عدد اللاعبين المتأهلين إلى الأولمبياد إلى 252 لاعبا عوضا عن 286 لاعبا.

“الأولمبي” يسافر غدا

ومن المقرر، أن يغادر المنتخب الأولمبي صباح يوم غد الأحد، إلى ولاية كولورادو الأميركية عبر العاصمة واشنطن، وذلك لإقامة معسكر تدريبي يستمر لمدة أسبوعين، حيث تم الترتيب ليكون معسكرا مشتركا مع المنتخب الأميركي الذي يتحضر هو الآخر للمشاركة في الأولمبياد.

ويرأس الوفد مدير الاتحاد محمود الدعجة، ويضم المدير الفني للمنتخب، الأوكراني أندريه، والمدربين باسل الهنداوي ونبيل حيمور، ومدرب اللياقة معاذ غازي، الدكتور هيثم البحر، المعالج خالد زيدان، والخماسي الأولمبي محمد عبدالعزيز الوادي (وزن 57 كغم)، زياد عشيش (وزن 63 كغم)، عبادة الكسبة (وزن 69 كغم)، عدي الهنداوي (وزن 81 كغم) وحسين عشيش (وزن 91 كغم).

تدريبات قوية

وبحسب المدير الفني اندريه، فإن المنتخب سيخضع إلى برنامج تدريبي مكثف، حيث سيتم منحه فترة استراحة لمدة 24 ساعة بعد الوصول، ثم سيخضع اللاعبون لوجبة تدريبية صباحة باكرة، تتركز على الجانب البدني من خلال تدريبات تسلق جبلي، وتمارين خاصة لكل لاعب حسب الوضع البدني له، فيما ستكون الحصة المسائية عبارة عن تدريبيات تكتيكية مع لاعبي المنتخب الأولمبي الأميركي الذين يتحضرون للأولمبياد.

معسكر روسيا

وبعد الانتهاء من معسكر كولورادو، سيعود المنتخب إلى عمان لاستراحة قصيرة، قبل السفر إلى مدينة فلادي فستوك، وهي مدينة قريبة من العاصمة اليابانية طوكيو، وتتمتع بذات مواصفات وطبيعة وطقس اليابان، وذلك للتعود على الأجواء قبيل السفر من هناك مباشرة إلى طوكيو للمشاركة في الاولمبياد.

وتأتي الترتيبات الفنية والادارية واللوجستية لإقامة معسكر روسيا، بناء على توصيات من المدير الفني اندريه، وذلك بعد تعذر إقامة معسكر للمنتخب الاولمبي في طوكيو قبيل المشاركة في الأولمبياد، حيث قررت الدولة المستضيفة الغاء المعسكر، وذلك خشية من اتساع رقعة انتشار “كوفيد 19”.

رباعي أمام لجنة النظام والسلوك

إلى ذلك، قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الملاكمة تحويل أعضاء من الهيئة العامة للجنة النظام والسلوك، وذلك عقب نشرهم العديد من المنشورات على منصة “فيسبوك” على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تقرر تحويل عبدالله المجالي، ايمن النادي، منذر عقيلان واحمد حلمي إلى لجنة السلوك، علما بأن أي قرار سيصدر من اللجنة سيكون قابلا للاستئناف.