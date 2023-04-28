“الملاكمة” يغادر إلى طشقند للمشاركة ببطولة العالم

مهند جويلس



عمان – غادر وفد المنتخب الوطني للملاكمة فجر أمس إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، للمشاركة في بطولة العالم للرجال التي تنطلق بعد غد الإثنين وتستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته.

وترأس وفد المنتخب مدير اتحاد الملاكمة محمود الشواربة، إلى جانب المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت، ومساعديه يزيد السرور وعمر حميد، والطبيب هيثم بحر، والمدلك محمود بني صخر، و11 لاعبا هم حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، زيد البيطار (وزن تحت 54 كغم)، يوسف عشيش (وزن تحت 57 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 60 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، عبد الله الأعرج (وزن تحت 67 كغم)، زياد عشيش ( وزن تحت 71 كغم)، محمد مهيرات (وزن تحت 75 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 87 كغم)، وأحمد الطعيمات (وزن تحت 92 كغم).

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 640 ملاكما من 104 دول من مختلف قارات العالم، إذ ستشهد البطولة 13 وزنا، وسيشارك فيها عدد من أبطال العالم خلال السنوات الماضية، إلى جانب لاعبين آخرين لديهم صولات وجولات في البطولات القارية.

ويأمل المنتخب الوطني تحقيق أول ميدالية ملونة في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم، بعد مشاركات عديدة سابقة آخرها في العام 2021، حيث شارك المنتخب بأربعة لاعبين، وكانت أفضل نتيجة له تأهل زياد عشيش إلى دور الثمانية.

وكشف الاتحاد الدولي للملاكمة عن جوائز بطولة العالم للرجال، والتي ستقام في صالة “هومو”، إذ يبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 5.2 مليون دولار أميركي، ويحصل صاحب المركز الأول والميدالية الذهبية على مبلغ 200 ألف دولار، فيما يظفر صاحب المركز الثاني والفضية على 100 ألف دولار، فيما ينال صاحب المركز الثالث والبرونزية على 50 ألف دولار.

وأقام المنتخب الوطني مؤخرا، معسكرا تدريبيا في العاصمة البلغارية صوفيا، تخللته لقاءات ودية مع لاعبين من فرنسا، بلغاريا وأذربيجان، حيث واجه كل ملاكم أكثر من لاعب في وزنه، بهدف الاحتكاك وتحقيق أكبر استفادة من مدارس فنية مختلفة، بهدف الوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة، إذ يسعى سكوت لوضع بصمته من أجل تحقيق أفضل إنجاز أردني في تاريخ الملاكمة، ببلوغ أحد اللاعبين للمربع الذهبي على الأقل، وضمان الصعود على منصة التتويج.