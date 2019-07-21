الملاكم “العجوز” باكياو يُجدد شبابه بفوز مثير على ثورمان

لاس فيغاس (الولايات المتحدة) – عاد أسطورة الفلبين ماني باكياو بالزمن الى أيام الشباب ودخل التاريخ كأكبر بطل للعالم في وزن الـ”ويلتر”، وذلك بفوزه السبت على بطل رابطة الملاكمة العالمية لهذا الوزن الأميركي كيث ثورمان في لاس فيغاس (نيفادا).

وقدم باكياو، ابن الأربعين عاما الذي يكبر منافسه ثورمان بعشرة أعوام، منازلة مثيرة في “أم جي أم غراند غاردن أرينا” أمام حشد بلغ 14356 متفرجا، بينهم الأميركي فلويد مايويذر، بطل العالم السابق لوزن الـ”ويلتر”، الذي هو أثقل من الوزن الخفيف لكن أخف من الوزن المتوسط.

وبعد أن أسقط منافسه الأميركي في الجولة الأولى، بقي باكياو صاحب الأفضلية طيلة المواجهة أمام منافس لم يسبق له أن خسر قبل منازلة السبت، لكنه عجز عن توجيه الضربة القاضية ليكون الحسم في نهاية المطاف بالنقاط بعد 12 جولة، حيث صوت حكمان لصالح الفلبيني 115-112، فيما صوت الثالث لصالح ثورمان 114-113.

واستفز ثورمان منافسه الفلبيني في التحضيرات لهذه المنازلة، لكن باكياو، الذي عزز سجله بـ62 انتصارا، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل 7 هزائم وتعادلين، رفض بعد المنازلة الرد بالمثل على ثورمان. (أ ف ب)