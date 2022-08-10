الملاكم سمرين يخوض نزالا احترافيا في جدة

مهند جويلس – يخوض الملاكم الأردني بدر سمرين يوم 20 من شهر آب (أغسطس) الحالي، نزالا ضمن المنافسات التي تقام على هامش اللقاء المرتقب في الوزن الثقيل بين بطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك، ومتحديه البريطاني أنتونيو جوشوا.

وسيقام النزال في مدينة جدة السعودية، التي أصبحت مقصدا للعديد من الفعاليات الرياضية للفنون القتالية مؤخرا، والتي تستقبل أيضا العديد من أبطال اللعبة المحترفين في هذا اليوم، إذ يشارك سمرين في البطولة بوزن تحت 60 كغم، أمام لاعب أذربيجاني والتي ستؤثر نتيجة مواجهته على تصنيفه الدولي.

ويعد سمرين البالغ من العمر 22 عاما، أحد الملاكمين الأردنيين الذين دخلوا عالم الاحتراف في العام الماضي، إذ يعد اللاعب المحلي الوحيد الذي ينضم للاحتراف في لعبة “الفن النبيل”، وخاض من خلال مسيرته الاحترافية 5 مواجهات، تمكن من الفوز بجميعها سابقا.

ويقيم سمرين منذ مدة طويلة في دبي، إذ كثف في الفترة الحالية من تحضيراته للبطولة، من خلال تدريبات صباحية ومسائية يجريها اللاعب مع مدربين عدة يشرفون على استعداده لهذا النزال المهم، أملا بتحقيق الانتصار السادس له في منافسات الاحتراف.