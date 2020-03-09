الملاكم عبادة الكسبة يتأهل للأولمبياد ويعزز الإنجاز الأردني

محمد عمّار

عمان – تواصل الحصاد الأردني، ولمع “نجم” الملاكمة الأردنية في سماء الرياضة الآسيوية، عندما تمكن النجم عبادة الكسبة من انتزاع البطاقة الرابعة المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما قلب كل التوقعات وهو يواجه بطل آسيا الطاجاكستاني باخدور عصمانوف، وتمكن من التغلب عليه وباجماع الحكام، ليرافق الكسبة زملاءه زياد عشيش وعدي الهنداوي وحسين عشيش الذين سبقوه بالتأهل الى الأولمبياد.

عبادة الكسبة، كان قبل نزاله أمام عصمانوف يلتقي مع الشقيقين عشيش والهنداوي في بهو صالة الأمير حمزة بن الحسين بمدينة الحسين للشباب، فكان الدافع المعنوي والقوي لمقارعة بطل آسيا في وزن 63 كغم، فصعد الحلقة موجها التحية للجمهور الذي إحتشد لتشجيعه، ومع قرع جرس البداية كان الكسبة ينهال على عصمانوف بوابل من اللكمات، جعلت جل تفكير منافسه على الدفاع بعيدا عن الهجوم، ولم يترك مساحة أمامه للبحث عن الهجوم، فعاجله بوابل من اللكمات المنوعة منحته التقدم وبالعلامة الكاملة 5-0.

وكانت التعليمات من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أندريه وعمر المجالي وباسل الهنداوي، لمواصلة الأداء الهجومي وعدم اتاحة المجال لعصمانوف بالتفكير بالشق الهجومي، فوجه لمنافسه “صواعق” من اللكمات التي إنصبت على حسم الجولة الثانية، وكان له ما أراد، فحسم الثانية بذات النتيجة، ولم يترك الكسبة الحلقة لمنافسة في الجولة الأخيرة، فبادره بالهجوم السريع الخاطف، والإبتعاد حول الحلقة لإستهلاك مزيدا من الوقت، لتكون النتيجة الفوز المستحق وباجماع الحكام 5-0.

رحلة البحث عن الذهب

ويواصل نجوم المنتخب الوطني بالملاكمة، رحلة المنافسة الظافرة نحو ميداليات المحطة، رغم أنها لا تعني الكثير، سوى تحسين التصنيف العالمي والقاري للاعبي المنتخب، ففي الفترة الصباحية سيلتقي ملاكم المنتخب في وزن 69 كغم زياد عشيش (المصنف خامس على العالم والرابع في البطولة)، مع المصنف الأول للبطولة الأوزبكستاني بوبو عصوم باتروف، وفي حال فوز زياد سينتقل للنزال النهائي على ذهبية الوزنن في مواجهة الفائز من نزال الهندي بيكاس كريشان، والطكجكستاني عبدالخان زهاسبوف.

البطل عبادة الكسبة، سيلتقي في الفترة الصباحية لمنافسات اليوم مع الكزاخستاني ارجين كاديروبيك، وفي حال فوزه سيلتقي مع الفائز من نزال الأوزبكي الينير عبدالرحموف لبلوغ ذهبية وزن 63 كغم.

وفي ذات الفترة، سيلتقي البطل عدي الهنداوي في وزن 81 كغم مع الكزاخستاني بيكازاد نورداليتوف، وفي حال فوز الهنداوي سينتقل للمنافسة على الميدالية الذهبية بمواجهة الفائز من نزال الصيني داكسينغ تشين والاسترالي باولو اوكيو.

أما خامس العالم ورابع آسيا في وزن 91 كغم حسين عشيش، فإنه سيواجه في الفترة المسائية مع الأوزبكستاني فاسلي ليفيت، وفي حال فوزه سيلاقي الفائز من نزال الأوزبكستاني سنجار ترسانوف والنيوزلندي ديفيد نايكا.

الكسبة .. مواصلة الرحلة

وعقب حصوله على بطاقة الأولمبياد، أكد البطل عبادة الكسبة، أن الرحلة ستتواصل المنافسة على ميداليات المحطة، وذلك لتحسين الرقم على التصنيف العالمي والتي ستساهم في قرعة الأولمبياد، مؤكدا أن العمل المتواصل والتدريبات القوية بقيادة أندريه والمدربين عمر المجالي وباسل الهنداوي، ساهم بتحقيق هذه الإنجازات التي تتحقق للمرة الأولى، وأن تكون الملاكمة حاملة علم الأردن في الأولمبياد، وان الوصول الى الأولمبياد بحاجة الى عمل متواصل وتدريبات قوية ومعسكرات ونزالات مع لاعبين على مستوى العالم، وذلك للوصول بقوة للمنافسة على ميداليات الأولمبياد.