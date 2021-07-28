الملاكم عشيش يخوض التدريب الأخير لبلوغ نصف نهائي الأولمبياد

محمد عمّار

عمان – منح المدير الفني للمنتخب الأولمبي بالملاكمة اندريه، نجم المنتخب في وزن 91 كغم حسين عشيش راحة ليوم أمس، بعد أداء مشرف وتحقيقه الانتصار الأردني الوحيد في الأولمبياد على حساب المصنف الثالث عالميا الإكوادوري جوليو كاسر كاسيلو، فيما سيخوض عشيش حصة تدريبية بدنية صباحية، وأخرى تكتيكية مسائية اليوم.

البطل حسين عشيش يتوجب عليه ملاقاة جبل العضلات والمتمثل في حامل برونزية أميركا الجنوبية البرازيلي ابنير تلكسري، في النزال الذي سيقام عند الساعة 1.39 ظهر يوم غد، في المشهد الذي سيوصل عشيش لدور نصف النهائي في حال فوزه، وبالتالي خطف إحدى الميداليات الأولمبية، للمرة الأولى في تاريخ الملاكمة الأردنية، وانتظار الفائز من نزال الكوبي جوليو لاكروز والإسباني ريسبال اينمايول (المصنف الحادي عشر عالميا) الذي تمكن من الإطاحة بالمصنف الثالث على العالم الكزخي فيسالي ليفيت بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

ظلم تحكيمي

ظهر جليا أن التحكيم كان سببا في وداع لاعبي المنتخب في وزن 69 كغم زياد عشيش في نزاله أمام لاعب منتخب موريشيوس ميرفن كلاري 2-3، وسط استغراب الجميع، كذلك خسارة عدي الهنداوي أمام المصنف 12 على العالم الكرواتي لوكا بلانتيش 2-3.

خسارة الجولة الأولى

جميع نتائج لاعبي المنتخب في الجولة الأولى كانت الخسارة، أمام كافة لاعبي المنتخب الذين تأخروا في الدخول في الأجواء، وهذا الأمر بحاجة إلى عمل نفسي، من خلال إدخال اللاعب في جو النزال قبل صعوده للحلقة، وعلى الجهاز الفني أيضا إجراء نزال للاعب في الحصة الإحمائية قبل صعوده لبداية النزال، ليكون متأهبا نفسيا وبدنيا وتكتيكيا.

الأمر الآخر، لوحظ مساحات ليست بالسهلة من حالة الشرود الذهني لدى كافة اللاعبين، وأن “الثانية” في عالم الملاكمة قد يكلف اللاعب الضربة القاضية، وعلى الجهاز الفني واللاعب التركيز المطلق في النزال.

وفي بقية نتائج لاعبي المنتخب، فقد خسر لاعب المنتخب في وزن 57 كغم محمد عبدالعزيز الوادي أمام الكولمبي افالي ديفيد المصنف 55 عالميا، بنتيجة 0-5، كما خسر لاعب المنتخب في وزن 63 كغم عبادة الكسبة أمام لاعب روسيا البيضاء دزمتري اسانيو 0-5، في تراجع ملحوظ لمستوى الكسبة عما كان عليه في أولمبياد ريو دي جانيرو البرازيلية 2016.

تراجع منتظر

ومن المتوقع وعقب إنتهاء الأولمبياد أن يصدر التصنيف العالمي، ومن المؤكد أن يتراجع التصنيف العالمي للاعبي المنتخب باستثناء حسين عشيش في حال تجاوزه لمحطة البرازيلي، ما يتحتم على لاعبينا الدخول في نزالات مبكرة في البطولات المقبلة، حيث أن تصنيف أفضل 4 لاعبين في العالم يتم استثناءهم من قرعة الدور الأول ، ما يضع مزيدا من العقبات أمام لاعبي المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.