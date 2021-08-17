الملتقى العربي للشباب ينطلق تحت شعار”بكرا إلنا، مستقبلنا غير”

عمان-الغد- مندوباً عن وزير الشباب محمد النابلسي، رعى أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور اليوم الثلاثاء فعاليات الملتقى العربي الثالث للشباب تحت عنوان ” بكرا إلنا، مستقبلنا غير “، بحضور الدكتور رائد العدوان عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمدير التنفيذي لصناع التغيير وصناع الحكمة الدكتور محمد خليفة .

وأشار الجبور الى أن الملتقى الذي يُنظم من قبل مؤسسة صناع التغيير صناع الحكمة للتنمية، يأتي لبحث تحديات الشباب العربي وفرص استشراف المستقبل.

وأكد الجبور على سعي الوزارة لدعم الأفكار التنموية والإبداعية وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والمواطنة الفاعلة، مشيراً الى ان أبواب الوزارة مفتوحة للجميع وأن الوزارة على جاهزية تامة لاستقبال اي نشاط يدعم افكار الشباب وميولهم .

وأكد الجبور على أن الوزارة تعقد جلسات حوارية هدفها التطوير، ودعم الأفكار التنموية والابداعية، لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية والمواطنة، مما يسهم في انتاج مشاريع تطوعية كبرى.

من جهته أشار العدوان الى ضرورة دعم الشباب وتعزيز المسؤولية المجتمعية وتمكينهم واعطائهم الفرصة لتحويل الأفكار والمشروعات على أرض الواقع .

ولفت الدكتور محمد خليفة المدير التنفيذي لصناع التغيير وصناع الحكمة إلى شعار الملتقى، وهو بناء الإنسان من أجل بناء الأوطان مؤكدا على قدرتنا في امتلاك القيادة والتحرك إلى الأمام ومواجهة الظروف .

وقالت المهندسة دعاء الشرفا ان الطريق لصناعة التغيير شاق وان صناعة التغيير ما هي إلا محاولة جادة ترتكز على بناء الإنسان الشمولي النهضوي .

وأشار المهندس أحمد عواد في كلمة الشباب إلى أهمية الأمن والاستقرار في بلدنا والضرورة الماسة للتحويل الرقمي في القطاعات التنموية المختلفة خاصة مع التحديات التي واجهناها والدروس التي تلقيناها في مواجهة جائحة كورونا.

مؤكدا على أهمية تجويد العملية ومواكبة الحداثة والتطور والتكنولوجيا الحديثة وضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني ليكون مبنياً وفقاً لاحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي وعلاج تحديات فرص العمل والبطالة .