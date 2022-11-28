الملكة القرينة كاميلا تستقبل الملكة رانيا في لندن

التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في لندن جلالة الملكة القرينة كاميلا التي استقبلتها إلى جانب الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك في كلارنس هاوس.

وستشارك جلالة الملكة رانيا خلال زيارتها القصيرة إلى المملكة المتحدة في حفل استقبال تستضيفه الملكة القرينة في قصر باكنغهام الثلاثاء بهدف زيادة الوعي حول العنف ضد النساء والفتيات كجزء من حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما نشرت جلالة الملكة رانيا عبر حسابها على انستغرام:

“سعيدة دوماً بلقاء جلالة الملكة القرينة كاميلا وسمو الأميرة ماري زوجة ولي عهد الدنمارك”