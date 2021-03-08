الملكة: المرأة الأردنية وقفت في الصفوف الأولى خلال أزمة كورونا

عمان- الغد- قالت الملكة رانيا العبد الله، الاثنين، إن المرأة الأردنية وقفت في الصفوف الأولى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، جندية وطبيبة وممرضة ومعلمة وأُمَّاً.

وكتبت الملكة عبر صفحتها في فيسبوك، “خلال أزمة كورونا، رأينا المرأة الأردنية تقف في الصفوف الأولى، جندية وطبيبة وممرضة، معلمة وأُمَّاً وغيرها؛ كل واحدة تعطي في ميدانها. تعمل وتدرس وتَرعى وتملأ الفراغات وترفع الهِمم”.

وأضافت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن “اليوم ليس للاحتفال الرمزي بالمرأة، بل لتتذكر كل امرأة أينما كانت وفي كل يوم بأنها القوة والعطاء والحب، وأنها تضيء كل مكان توجد فيه. كل عام وكل نساء الأردن والعالم بخير”.

https://web.facebook.com/QueenRania/posts/10157609244290826