View this post on Instagram

مليكي، في كل مناسبات التقدير لك، يغمرني دوما شعور الاعتزاز بكمية الإعجاب والمحبة والتقدير الذي يكنه الناس لك حول العالم. كم نحن محظوظون بك، ربنا يحميك يا رب. مبروك سيدنا حصولك على جائزة رجل الدولة- الباحث لهذا العام في نيويورك ‎#الأردن #حب_الأردن I am always so proud and overwhelmed by people’s love and admiration of Your Majesty around the world. We’re so blessed and lucky to have you! Congratulations on receiving the 2019 Scholar Statesman Award in New York #Jordan #LoveJO