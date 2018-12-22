“الملكة بلقيس” تسير 3 رحلات أسبوعيًا لعمان

عمان- الغد- أعلنت مجموعة المطار الدولي عن بدء استقبال رحلات خطوط الملكة بلقيس للطيران التي تدير رحلاتها من وإلى مطار عدن في اليمن.

وقالت في بيان صحافي اليوم السبت: إن شركة الطيران اليمنية تسير ثلاث رحلات أسبوعياً، لتربط مطار الملكة علياء الدولي بمطار عدن الدولي، استكمالا لجهودها في توسيع شبكة شركات الطيران التي يتعامل معها مطار الملكة علياء الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلد بنجر: سعداء بانضمام خطوط الملكة بلقيس للطيران إلى شبكتنا، ونطمح إلى منح المسافرين خيارات واسعة للسفر من خلال التعاون مع شركات الطيران من مختلف أنحاء العالم، مشيرا الى ان هذه الخطوة تُقرِّبُ أكثر من تعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسة للمملكة نحو العالم.