الملكة تحضر جانبا من فعاليات أسبوع عمان للتصميم

عمان- حضرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء، عددا من فعاليات أسبوع عمان للتصميم بدورته الثالثة التي انطلقت في الرابع من تشرين الأول الجاري تحت عنوان: احتمالات.

واطلعت جلالتها، بحضور مديرة أسبوع عمان للتصميم رنا بيروتي، على معرض الهنجر في رأس العين الذي تنسّقه نورة السايح من البحرين ويعرض أعمالاً لمصمّمين من الأردن والمنطقة. وشاهدت جلالتها كذلك معرضا لأعمال عدد من الطلاب بعد انهائهم البرنامج الإرشادي الذي أشرف عليه مرشدون خبراء لمدة 6 أشهر.

ويتضمّن برنامج الأسبوع الذي يستمر حتى 12 من الشهر الجاري عددا من المعارض الفنيّة والورشات واللقاءات والجولات والحفلات الموسيقيّة، ويقدّم أكثر من 100 فعاليّة مختلفة مجّانيّة في 55 مساحة مشاركة، وتتوزّع على ثلاث مناطق؛ وهي رأس العين، جبل عمّان وجبل اللويبدة. -(بترا)