الملكة تزور كفرسوم وتلتقي عددا من أهالي المنطقة

كفرسوم- استهلت جلالة الملكة رانيا العبدالله زيارتها اليوم إلى بلدة كفرسوم في لواء بني كنانة بلقاء عدد من سيدات المنطقة وأعضاء مجلس ادارة جمعية كفرسوم التعاونية الزراعية لمنتجي الرمان.

وفي بداية اللقاء استمعت جلالتها إلى عرض حول عمل الجمعية وانجازاتها وخططها وكيفية استفادة الأهالي من الميزات الطبيعية للمنطقة.

وأشار رئيس الجمعية المهندس عاهد عبيدات إلى أن الجمعية تأسست عام 2010 للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة والعمل على النهوض بقطاع الرمان وتمكين وبناء قدرات العاملين والمتطوعين من خلال مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والسيدات وتنمية روح التعاون والبحث عن أسواق لتسويق المنتجات.

وقال مدير الجمعية رياض أبو غزال أن الجمعية نفذت مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تشغيل أبناء وبنات المنطقة وقدمت عدداً من القروض الدوارة وعملت على تدريب عدد من السيدات الأردنيات والسوريات، كما تعمل على تنفيذ عدد من ورش العمل والندوات والأيام العلمية والمحاضرات التوعوية.

وقدمت جلالتها الشكر لرئيس وفريق الجمعية ومجلس الادارة على عملهم، وقالت أن هذه الجمعية ترجمة حقيقية لكيف يكون العمل قائماً على ما تتميز به المنطقة من تكاتف وجهود والعمل الأسري والاعتماد على النفس.

واطلعت على منتجات المستفيدين وانضمت لمجموعة من السيدات المشاركات في ورشة عمل حول صناعة الصابون.

كما التقت الملكة رانيا العبدالله في منزل السيدة إيمان الرفاعي (أم فؤاد) عدداً من سيدات المنطقة المستفيدات من برامج الجمعية وتبادلت الحديث معهن حول أثر تلك البرامج على أسرهن.

والتقت في مزرعة السيد عبد الله عبيدات عدداً من المزارعين المحليين والسيدات العاملات في المزرعة واستمعت لحديث المتواجدين عن زراعة الرمان والمنتجات الزراعية التي يتم تصنيعها منه وكيفية تكاتف العائلة خلال موسم الرمان. (بترا)