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الملكة تطلع على أقسام كرنفال عيش حلمك

منذ 45 دقيقة
الملكة تطلع على أقسام كرنفال عيش حلمك

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عمان – اطلعت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاثنين في القرية الثقافية بحدائق الحسين على الجهود التي يبذلها منظمو كرنفال عيش حلمك الذي تنظمه مؤسسة “بادر وساهم”، ضمن مبادرة “عينك على المستقبل” لتقديم المشورة والنصح والمعلومات للطلبة ومساعدتهم في اختيار التخصصات الأكاديمية الأفضل لمستقبلهم.
ورافق جلالتها مؤسس مبادرة عينك على المستقبل مالك أبو غنيمة، في جولة على أقسام الكرنفال الذي يقام خلال الصيف منذ عام 2011 ويتم دعمه من الوزارات وشركات القطاع الخاص، ويستهدف طلبة الصف العاشر وما فوق، لمساعدتهم على اختيار التخصص حسب اهتماماتهم ومؤهلاتهم، إضافة إلى تزويدهم بالخلفية الضرورية والمعلومات اللازمة باستخدام طرق إبداعية مبتكرة.
ويضم الكرنفال ثلاثة أجنحة للإرشاد والتوعية بالتخصصات الجامعية للجهات المشاركة، ويضم المؤسسات ذات العلاقة بالتعليم المدرسي كالمعاهد والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة كالجامعات والكليات وللفعاليات المرافقة، ويشمل التنموي التدريبي والترفيهي والثقافي والمعرفي وزاوية خاصة بالمبادرة والمجتمع المحلي والأهل. –(بترا)

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