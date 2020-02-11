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الملكة تلتقي مستفيدين من برامج جمعية الذرة الخيرية في الجيزة

منذ ساعتين

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الجيزة- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في منطقة الجيزة، وخلال زيارتها إلى جمعية الذرة الخيرية مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومستفيدين من برامجها، والذين تبادلوا مع جلالتها الحديث حول تحديات تنمية مجتمعاتهم ومقترحات التعامل معها بحضور رئيس الجمعية الدكتور خالد الزبن ورؤساء جمعيات خيرية عاملة في المنطقة.
واطلعت جلالتها على بقالة السيدة (ام عمر) إحدى المستفيدات من الجمعية واستمعت منها عن عملها. كما تفقدت جلالتها أحوال أسر عفيفة في المنطقة. (بترا)

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