الملكة تلتقي عدداً من سيدات بني عباد

عمان – التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاثنين، عددا من سيدات بني عباد في مقر جمعية المعتمد بن عباد الخيرية في بيادر وادي السير.

وكان في استقبال جلالتها، رئيس الجمعية الدكتور عبدالغني النهار، ونائبه ابراهيم مهيرات، ومؤسسة مجموعة نشميات بني عباد الدكتورة ميرفت المهيرات.

وقدمت جلالتها الشكر للسيدات على الدعوة الكريمة، وبالأخص للدكتورة ميرفت. وقالت: “سعيدة بوجودي بينكم، كل واحدة فيكن هي أخت عزيزة، والخير بوجوهكم. وشكراً على كلماتكن الطيبة التي تحمل نفس المشاعر التي أحملها لأخواتي وأهلي بنات الأردن وبنات عباد”.

وأضافت “أكثر ما يميزنا هو أن قلوبنا على بعض البعض ودائماً تجمعنا محبة الأردن، مؤكدة جلالتها ان كل واحدة من السيدات الموجودات لديها قصة عطاء بميادين مختلفة سواء بعملها أو في بيتها مع عائلتها، وجهودهن هي مصدر فخر وتقدير.

وخلال اللقاء، جرى استعراض ما تقوم به السيدات من أعمال خيرية وتطوعية في مجالات الحرف اليدوية والحفاظ على التراث، وتشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى الجهود التطوعية لتلبية احتياجات المرافق العامة من أعمال الصيانة للمجتمعات المحلية، والمحافظة على البيئة وتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل حسب الميزات النسبية لكل منطقة.-(بترا)