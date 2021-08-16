الملكة تلتقي فريق عمل تطبيق وجيز

عمان – التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الاثنين، فريق عمل وجيز، وهي شركة أردنية ناشئة توفر ملخصات مقروءة ومسموعة لأكثر الكتب مبيعاً من خلال تطبيق الكتروني.

جاء ذلك خلال زيارة لمكاتب الشركة في عمان، حيث التقت فريق الإدارة واستمعت إلى موجز عن عمل التطبيق والخطط المستقبلية، وتبادلت الحديث مع الموظفين خلال جولة في مختلف أقسام الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك محمد زعترة إن التطبيق يسمح للمستخدمين الاستماع إلى المدونات الصوتية الأكثر شيوعاً على أفضل المنصات العالمية، وأن تطبيق الهاتف سجل أكثر من 2ر1 مليون تنزيل، مشيرا إلى أن وجيز يعمل فيها 40 موظفاً أردنياً بوظيفة كاملة وحوالي 500 وظيفة بنظام العمل الجزئي.

وأشار المؤسس المشارك ومدير المحتوى رامي أبو جبارة إلى أن التطبيق يمكن المستخدمين من القراءة أو الاستماع لأهم أفكار الكتب العالمية خلال 15 دقيقة، ويوجد في مكتبة التطبيق ملخصات لأكثر من 3000 كتاب، من خلال اشتراك سنوي أو شهري مدفوع، ويختار محررو وجيز كل يوم ملخصاً واحداً تتم اتاحته مجاناً.

وشارك في تأسيس الشركة محمد زعترة ورامي أبو جبارة عام 2020، وبدأت عام 2014 باسم فيلسوف من خلال صفحة بسيطة على شبكات التواصل الاجتماعي توفر الكتب الورقية للقراء في الأردن. -(بترا)