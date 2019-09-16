عمان – بدعوة خاصة، التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مجموعة من سيدات بلقاوية عمان في منزل السيدة دينا الحديد القطارنة.

وتحدثت مجموعة من السيدات عن دور المرأة في المجتمع الأردني وما تحظى به من مكانة خاصة في مختلف القطاعات ومساهمتها في الإنجازات الوطنية وما تقوم به على صعيد المنظومة التنموية.

وتناولت أحاديث السيدات ايمان جلالة الملك وجلالة الملكة بدور المرأة ومساندة جلالتيهما لها.

ونقلت جلالتها تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدة سعادتها بوجودها بين أهلها، وقالت : غمرتوني بهذا الاستقبال الدافىء وبطيبتكم وكرمكم المعروفين فيه.

وأضافت جلالتها :المرأة هي قلب الأسرة والمجتمع وأنا فخورة بكن – وبكل نساء الاردن- وبعطائكن، كل واحدة من موقعها سواء في بناء عائلتها أو عملها، وبحرصكن المعروف على ترابط مجتمعكن وقلوبكن التي هي دائما على بعضكم وعلى البلد.- (بترا)