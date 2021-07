عمان – الغد – هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء، الأردنيين، بعيد الأضحى المبارك.

وقالت جلالتها في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر :”‏عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا جميعا بالخير والصحة والمحبة”.

عيد أضحى مبارك لكم ولعائلاتكم، أعاده الله علينا جميعا بالخير والصحة والمحبة#عيد_الأضحى

Eid Adha Mubarak to you and yours. May this blessed holiday bring health, peace, and happiness to all pic.twitter.com/9pdIdIAJpt

