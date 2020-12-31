الملكة: مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. عمان-الغد- هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله مساء الخميس بالعام الجديد 2021، في تغريدة لها على حسابها “تويتر”. وكتبت جلالتها: “مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية. كل عام وأنتم جميعاً بألف خير”. مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية. كل عام وأنتم جميعاً بألف خير With every new beginning, hope is reborn. Wishing a Happy New Year to all— Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 31, 2020 شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة