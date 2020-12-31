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الملكة: مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل

منذ ساعتين

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عمان-الغد- هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله مساء الخميس بالعام الجديد 2021، في تغريدة لها على حسابها “تويتر”.

وكتبت جلالتها: “مع بداية العام الجديد نجدد أملنا بأيام أفضل تحمل لنا الخير والعافية. كل عام وأنتم جميعاً بألف خير”.

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