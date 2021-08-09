الملكة تهنئ بالعام الهجري الجديد

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. عمان-الغد- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقالت جلالتها مساء الاثنين في تغريدة لها عبر “تويتر”: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. ندعو الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والخير والبركة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. ندعو الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والخير والبركة.— Rania Al Abdullah (@QueenRania) August 9, 2021 شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة