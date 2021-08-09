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الملكة تهنئ بالعام الهجري الجديد

منذ 22 دقيقة

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عمان-الغد- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقالت جلالتها مساء الاثنين في تغريدة لها عبر “تويتر”: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. ندعو الله أن يمن علينا وعليكم بالمغفرة والخير والبركة.

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