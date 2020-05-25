الملكة تهنئ بعيد الاستقلال

عمان- الغد– هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 74، وقالت جلالتها في منشور عبر صفحتها الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: اليوم نحتفل بعيد الاستقلال في ظرف استثنائي، لكن ما لا يتغير مهما اختلفت الظروف هو الانتماء والحب الذي نشعر به كأردنيين لهذا البلد الذي نفاخر به العالم. أدام الله علينا نعمة الأردن بقيادة وحكمة سيدنا وكل عام ووطننا وشعبه بألف خير.