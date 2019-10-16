الملكة رانيا تزور جمعية همة نساء البلقاء الخيرية

عمان- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاربعاء، جمعية همة نساء البلقاء الخيرية، واستمعت إلى شرح عن عمل الجمعية وخططها المستقبلية في مجال تمكين المرأة.

والتقت جلالتها بحضور رئيسة جمعية همة نساء البلقاء الخيرية حنان عودة، أعضاء الجمعية والموظفين والمستفيدين من خدماتها، وتجولت في مرافق الجمعية، واطلعت على مشغل الخياطة.

وتأسست الجمعية عام 2010 بهدف تمكين المرأة من خلال تدريبها وتشغيلها وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقدم الجمعية مساعدات عينية للعائلات الفقيرة.-(بترا)