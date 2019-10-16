آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملكة رانيا تزور جمعية همة نساء البلقاء الخيرية

منذ 47 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاربعاء، جمعية همة نساء البلقاء الخيرية، واستمعت إلى شرح عن عمل الجمعية وخططها المستقبلية في مجال تمكين المرأة.
والتقت جلالتها بحضور رئيسة جمعية همة نساء البلقاء الخيرية حنان عودة، أعضاء الجمعية والموظفين والمستفيدين من خدماتها، وتجولت في مرافق الجمعية، واطلعت على مشغل الخياطة.
وتأسست الجمعية عام 2010 بهدف تمكين المرأة من خلال تدريبها وتشغيلها وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، كما تقدم الجمعية مساعدات عينية للعائلات الفقيرة.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

توقيع 186 عقد عمل لدى قطر في القطاع الصحي

منذ 11 دقيقة
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني-(أرشيفية)

“التلهوني”: تصاعد الإرهاب الدولي يتطلب نصوصا قانونية لمكافحته

منذ 54 دقيقة

استطلاع: الأردنيون يرفضون الوطن البديل ويعارضون القواعد الأجنبية في الدول العربية

منذ ساعة واحدة

الحبس 6 أشهر لشخص هدد زوجته وعائلتها بسلاح ناري

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock