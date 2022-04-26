الملكة رانيا العبدالله تقيم إفطاراً لعدد من السيدات في إربد

اقامت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في إربد مأدبة الإفطار لمجموعة من سيدات المحافظة الناشطات في مجال العمل الاجتماعي والثقافي والإعلامي والتربوي.

وشكرت جلالتها السيدات على الاستقبال، وقالت اربد معروفة بجمال الربيع فيها، ودائما أحب زيارتها.

ونوهت الى الجهود الكبيرة لسيدات اربد في المسيرة التربوية والتنموية، وفي العمل المجتمعي مشيرة الى ان هذه الجهود دائما تُترجم من قبلهن بالعطاء والعمل المميز.

ونيابة عن السيدات شكر محافظ اربد رضوان العتوم جلالة الملكة رانيا العبدالله على هذه الدعوة وهذا اللقاء الذي يعكس دفء وعمق العلاقة ما بين القيادة وابناء وبنات الاردن.

ونوه الى ان حديث جلالة الملكة وفخرها بسيدات اربد بمثابة الوسام والحافز لمزيد من العمل والعطاء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.