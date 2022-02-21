الملكة رانيا العبد الله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الاثنين، منطقة الذهيبة الشرقية واطلعت على الخدمات المقدمة من قبل جمعية العهد والاتفاق الخيرية، والتقت مستفيدين من المحافظ الاقراضية التي تقدمها الجمعية، كما زارت جلالتها بيوتاً في المنطقة.

وخلال لقاء جلالتها مع أعضاء مجلس إدارة جمعية العهد والاتفاق الخيرية، قال رئيس الجمعية فرحان المذهان، إن الجمعية تأسست عام 2013 بهدف تمكين المجتمع المحلي من خلال بناء قدرات الأهالي.

وتعاونت الجمعية مع مؤسسة نهر الأردن وبتمويل من الديوان الملكي الهاشمي لتأسيس مجموعة مشاريع مدرة للدخل للأهالي.

وفي لقائها مع مجموعة من المستفيدين، قالت جلالتها “يعطيكم ألف عافية، فرحتوني بكلامكم وعزيمتكم واصراركم على النجاح وتحقيق الفائدة لكم ولمن حولكم. فيكم الخير وما تقومون به دليل على التزام كبير تجاه قيم التعاون والتكافل والعطاء.”وأضافت جلالتها أن “هذه المشاريع نجحت لأنها تلبي حاجات الناس في مجتمعكم”، ولأنكم تتابعونها وتهتمون بأن تكون في أحسن المستويات.

كما اطلعت على أحد المشاريع المستفيدة والخاص بتنقية المياه، واستمعت إلى موجز عن المشروع الذي يعمل على توفير المياه المعالجة بالأوزون للاستخدام المنزلي وهو المشروع الوحيد من نوعه الذي يخدم أهالي المنطقة.

وزارت جلالتها عدداً من البيوت في المنطقة، واطلعت على أحوال الأسر حيث تم الاستماع الى احتياجاتها والايعاز لمساعدتها. – بترا