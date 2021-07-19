الملكة رانيا تلتقي سيدة أميركا الأولى جيل بايدن في البيت الأبيض

واشنطن – التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في البيت الأبيض اليوم بسيدة اميركا الأولى الدكتورة جيل بايدن، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني للعاصمة الأميركية واشنطن ويرافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ويعتبر هذا اللقاء الأول الذي يعقد بين جلالتها والدكتورة بايدن بعد أن أصبحت السيدة الأولى حيث جرى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة في التعليم.

يذكر أن الدكتورة جيل بايدن تعتبر أول سيدة أولى تبقى في وظيفة بدوام كامل. -(بترا)