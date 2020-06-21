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الملكة رانيا تلتقي عددا من مستفيدات تطبيق بالفرن

منذ ساعتين

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عمان- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم مع فريق عمل وعدد من المستفيدات من تطبيق “بالفرن” الذي ساهم في توفير فرص عمل لسيدات لطلب أكل بيت من مطابخ منزلية.
وتبادلت الحديث مع المستفيدات عن الفوائد التي لمسنها من الاشتراك في التطبيق وكيف ساهم في ترسيخ ثقافة الاعتماد على النفس.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق محمد البطيخي إن التطبيق اطلق عام 2016 ويعمل على شبك المستخدمين وسيدات يطبخن من منازلهم، وفي ظل أزمة كورونا عمل فريق “بالفرن” على تحويل التطبيق الى منصة للتسوق من المحلات التجارية والمراكز التموينية.
بترا

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