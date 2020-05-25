الملكة رانيا تنشر صور من احتفال عيد الاستقلال الـ 74

عمان – الغد – نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الخاص على “الإنستغرام” صور خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن .
وقالت جلالتها:
مع سيدنا وسمو الأمير الحسين ولي العهد خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن.
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مع سيدنا وسمو الأمير الحسين ولي العهد خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن #استقلال٧٤ #فخر #الأردن #حب_الأردن With His Majesty and His Royal Highness Crown Prince Al Hussein during this year’s celebration of the 74th Anniversary of Jordan’s Independence Day #Independence74 #Pride #Jordan #LoveJO