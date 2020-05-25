آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملكة رانيا تنشر صور من احتفال عيد الاستقلال الـ 74

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الخاص على “الإنستغرام” صور خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن .

وقالت جلالتها:

مع سيدنا وسمو الأمير الحسين ولي العهد خلال احتفال عيد الاستقلال الرابع والسبعين للأردن.

مقالات ذات صلة

الرزاز يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ74 -فيديو

منذ 14 دقيقة

الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم الأحد المقبل

منذ 34 دقيقة
فهد الخيطان

عندما يصنع وزيرا الفرق

منذ 41 دقيقة

الاتحاد يواصل أعماله “عن بُعد”.. ويحدد آلية استقبال المراجعين

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock