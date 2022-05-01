الملكة رانيا تهنئ بعيد الفطر – فيديو

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. هنأت جلالة الملكة رانيا بحلول قدوم عيد الفطر السعيد مساء اليوم. ونشرت جلالتها عبر تويتر: “لقاءاتنا وأحاديثنا على طاولة الإفطار ميزت رمضان هذا العام.. تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير”. جلالة الملكة رانيا عبر تويتر: "لقاءاتنا وأحاديثنا على طاولة الإفطار ميزت رمضان هذا العام.. تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير"#الغد #الاردن pic.twitter.com/YfOXQQhVHe— جريدة الغد (@AlghadNews) May 1, 2022 10:33 م2022-05-01 شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب مشاركة عبر البريد طباعة