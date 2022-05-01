الملكة رانيا تهنئ بعيد الفطر – فيديو

هنأت جلالة الملكة رانيا بحلول قدوم عيد الفطر السعيد مساء اليوم.

ونشرت جلالتها عبر تويتر: “لقاءاتنا وأحاديثنا على طاولة الإفطار ميزت رمضان هذا العام.. تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير”.