أخبار محليةالغد الاردني

الملكة رانيا: في أصعب الأوضاع تظهر الصفات الجميلة والخير في المجتمع

جلالتها تلتقي عددا من متطوعي وشركاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية وموقع الطبي

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الاثنين، عددا من متطوعي وشركاء الجمعية الملكية للتوعية الصحية وموقع الطبي للمعلومات الصحية والاستشارات الطبية وقدمت لهم الشكر على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية وأكدت أهمية الوعي والوقاية عند الجميع، مع عودة الانفتاح والحياة لطبيعتها وزيادة التفاعل بين الناس.

وقالت جلالتها إنه في أصعب الأوضاع تظهر الصفات الجميلة والخير في المجتمع وقدمت الشكر لكل طبيب شارك في تقديم المساعدة على الخط الخاص بكورونا، ولكل العاملين في المجال الصحي على جهودهم الكبيرة والتي كان وسيبقى لها دور مهم في احتواء انتشار المرض ورفع وعي المواطن.

وقالت المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية حنين عودة إن الجمعية ساهمت في الجهود الوطنية للاستجابة لفيروس كورونا وتعاونت مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وعدد من المنظمات غير الحكومية (تكامل والجمعية الأردنية للإسعاف) ومطوري التكنولوجيا مثل سندس وImagine واستفادت من شبكة المتطوعين والشباب لديهم.

وقدم شركاء الجمعية نبذة عن تجاربهم في دعم محتوى للموقع الالكتروني لفيروس كورونا وإطلاق الحملة الوطنية للتعريف بالممارسات الصحية والحماية خلال الوباء، بالإضافة إلى دعم تطوير أدوات توعية متنوعة.

وأشار مؤسس والمدير التنفيذي لـمنصة “الطبي” جليل اللبدي إلى أن الموقع عمل بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم أدوية الحكمة، على إطلاق الخط الساخن (111) الخاص بفيروس كورونا.

واستعرض عدد من الأطباء تجاربهم في التعامل مع المكالمات الواردة، إلى جانب (116) طبيبا استقبلوا أكثر من250 ألف اتصال وعملوا على مدار 20 ساعة يومياً للاجابة على استفسارات المتصلين. وانطلقت منصة الطبي عام 2009 وتقدم مختلف الادوات والمعلومات للحصول على الاستشارة والنصائح الطبية من خلال الموقع الالكتروني والتطبيقات.

بترا

مقالات ذات صلة

سياسيون: الأردنيون يجددون التفافهم حول القيادة الهاشمية في ذكرى عيد الجلوس الملكي

منذ 10 دقائق

“المبادرات الملكية” تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية

منذ 12 دقيقة
الجرائم الإلكترونية

ديوان المحاسبة يحيل قضية تسريب وثائق إلى وحدة الجرائم الالكترونية

منذ 51 دقيقة
الجامعة الاردنية

قرارات التعليم العالي للتدريس والامتحانات في الفصل الصيفي

منذ 55 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock