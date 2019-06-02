الملكة رانيا في رمضان.. تماس مباشر مع الشباب والنساء يعكس أجواء عائلية لافتة

مجد جابر

عمان- لم تتوقفْ الملكةُ رانيا العبدالله خلال أيام شهر رمضان المبارك عن المشاركة بنشاطات اجتماعية متعددة، إذ كانت على تماس مباشر مع الناس ومن مختلف الفئات والقطاعات، فكانت حاضرة معهم على الموائد الرمضانية، مستمعة لقضاياهم ومحتفلة بنجاحاتهم وقريبة منهم كعائلة واحدة.

نشاط جلالة الملكة عبر الأيام الماضية كان واضحا مع النساء والشباب والرياديين وأبناء المحافظات والأطفال، كل ذلك كان وما يزال على رأس أولوياتها.

ولأن خصوصية شهر رمضان تختلف عن باقي الأشهر، كان مجمل هذه اللقاءات يعكس الأجواء العائلية ويؤكد قرب العائلة المالكة من المواطنين دائما وأبدا.

البداية كانت في اليوم الأول من شهر رمضان عندما أقامت فيه العائلة الهاشمية مأدبة إفطار جمعت فيه كل أفراد الأسرة الهاشمية، وقام ولي العهد الأمير حسين بنشر فيديو يعكس الأجواء العائلية ومشاعر الحب والمودة التي خيّمت على الإفطار في ذلك اليوم وعلق عليه “رمضان بيحلى بالعائلة والجلسات الطيبة.. إفطار عائلي أمس”.

وقامت الملكة رانيا بإعادة نشر هذا الفيديو تأكيداً على كل معاني المحبة والمودة وصلة الرحم التي ظهرت في اليوم الأول من الشهر الفضيل.

وانتقالاً من عائلتها الصغيرة إلى عائلتها الكبيرة، اصطحبت الملكة في الأيام الأولى من شهر العبادة مجموعة فتيات يتامى وسيدات مستفيدات من جمعيات خيرية في محافظات المملكة لأداء مناسك العمرة.

وجاء ذلك لتلبية رغبة مجموعة من السيدات لأداء مناسك العمرة بعد الطلبات التي وصلت للملكة خلال زياراتها ولقاءاتها في القرى والمحافظات، وأمضت المجموعة أربعة أيام في رحاب الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

ولأن جلالتها هي الداعمة باستمرار للنساء في المحافظات ولإنجازاتهن ومشاريعهن؛ أقامت مأدبة إفطار لعدد من سيدات عجلون الناشطات في مجالات العمل الاجتماعي والتربوي والتطوعي والثقافي، وأقامته في مطعم الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة بعجلون.

وشاركت الملكة صورة لها تجمعها بسيدات عجلون وعلقت عليها “إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمحبة والخير للأردن وأهله”.

ومن الشمال إلى الجنوب، اتجهت الملكة رانيا العبدالله إلى الطفيلة، وشاركت أهلها مأدبة إفطار لمجموعة من الشباب وممثلين عن المجتمع المحلي ومبادرات تطوعية وعدد من رواد العمل الاجتماعي، بالاضافة إلى الاعضاء المنتخبين في المجلس المحلي، وأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين في الطفيلة، وذلك في مخيم عين لحظة السياحي.

وخلال اللقاء تبادلت جلالة الملكة الحديث مع الحضور ومن بينهم مجموعة من الشباب المهندسين كانت قد التقتهم مؤخراً في عمان ويبلغ عددهم 35 مشاركا في دورات لغة انجليزية بالتنسيق مع مكتب الملكة رانيا، وذلك بهدف تطوير مهارات الشباب حديثي التخرج في الطفيلة وزيادة فرصهم للتوظيف.

وعبرت الملكة بعد اللقاء عن سعادتها الكبيرة بهذا اللقاء من خلال نشرها صورة لها خلال قيامها بارتداء عباءة قدمها لها أحد شيوخ الطفيلة وعلقت عليها “غمرتني الطفيلة الهاشمية اليوم بشبابها وشيابها بحفاوة الاستقبال ودفء اللقاء.. أدام الله المحبة وبارك الله دياركم العامرة”.

ولأن الملكة تؤمن دوما بأهمية العمل الريادي ودوره في تنمية وتطوير المجتمع، قامت بمشاركة مجموعة من الشابات الرياديات في مختلف المجالات بتناول وجبة الإفطار معهم والتحدث إليهم والاستماع لقصص نجاحهم، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء من خلال تعليقها على الإفطار قائلة “سعدت بهذا الإفطار الرمضاني اليوم مع رياديات في عدد من المجالات”.

ولأن الملكة لطالما تؤمن بدور الشباب وأهميته في بناء وازدهار المجتمع وإظهار أفضل ما لديه من طاقات ومواهب؛ أقامت الملكة رانيا في قصر بسمان العامر مأدبة إفطار لفعاليات شبابية من أصحاب الشركات الناشئة والنشطاء والعاملين في مجالات العمل الريادي والتربوي والثقافي والاجتماعي والتطوعي والاعلامي.

وقالت جلالتها خلال اللقاء إنها تشعر بالسعادة عندما تكون بين الشباب، إذ تفتخر بالشابات والشباب الذين اجتهدوا وحققوا الكثير من الطموحات بإرادتهم.

وأشارت جلالتها إلى أن الأردن دولة ولّادة للكفاءات والهِمَم، وكل سنة يتفوق الشباب الأردني بالإنجازات والريادة والطموح، وقالت “منكم وجوه وأقلام بارزة بالإعلام، وأنا فخورة بوجود نماذج كثيرة للجيل الإعلامي الصاعد”.

وشاركت جلالتها بعد الإفطار صورة من اللقاء وعلقت عليها “إفطار مع مجموعة من الشباب والشابات تَميز مثل العادة بالإيجابية والطموح والهمّة العالية”.

ولطالما يولي جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا الأيتام والأطفال كل الاهتمام والرعاية؛ إذ أقام جلالتاهما في متحف الأطفال مؤخرا مأدبة إفطار لمجموعة من الأيتام من المؤسسات والجمعيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، والمستفيدين من صندوق الزكاة في جميع محافظات المملكة.

وأمضى جلالتاهما وقتاً ممتعا مع الأطفال بتناول وجبة الإفطار معهم والاستماع لأحلامهم وأمنياتهم وقصصهم الجميلة.

جانب من نشاطات جلالة الملكة رانيا واللقاءات مع مختلف الفعاليات خلال رمضان – (ارشيفية)

جانب من نشاطات جلالة الملكة رانيا واللقاءات مع مختلف الفعاليات خلال رمضان – (ارشيفية)