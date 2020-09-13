“الملكة علياء” يستقبل 3 آلاف مسافر في 6 أيام

رهام زيدان

عمان- استقبل مطار الملكة علياء الدولي منذ إعادة فتحه الثلاثاء الماضي وحتى ظهر أمس ما يقارب 3 آلاف مسافر وفقا لمدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكة علياء الدولي – وزارة النقل معاوية الضرابعة.

وبين الضرابعة في رد على اسئلة “الغد” أمس أن المسافرين قدموا على متن شركات طيران دولية متعددة ومن عدة وجهات عالمية، وبمعدل 3 إلى 5 رحلات يوميا، إذ تم تطبيق اجراءات مشددة خلال استقبالهم لتطبيق البرتوكول الصحي المعتمد لهذه الغاية.

وقال الضرابعة إن “عدد الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا بلغت نسبتها 0.02 % إلى المجموع الكلي للفحوصات التي تم اجراؤها للقادمين خلال تلك الفترة وتم طبيق البروتوكول المعتمد عليهم من ناحية العزل والحجر”.

وأكد الضرابعة أنه لم يسمح لأي مسافر بمغادرة المطار قبل صدور نتيجة فحصه وأن تكون هذه النتيجة سلبية ليتم بعدها الانتقال للخطوة التالية فيما يتعلق بالحجر وفقا لتصنيف الدولة التي قدم منها، وأنه في ذات الوقت كانت تراعى اجراءات السلامة من حيث طريقة جلوس المسافرين وانتظارهم إلى حين صدور نتائج الفحوصات.

وفتحت الحكومة اعتبارا من الثلاثاء الماضي مطار الملكة علياء الدولي أمام الرحلات المنظمة وفق اشتراطات صحية محددة ، فيما صنفت الدول إلى ثلاث فئات (خضراء، صفراء، وحمراء). وشملت القائمة 43 دولة منها؛ 15 دولة صنفت دولة “خضراء”، و7 دولة “صفراء”، و21 دولة “حمراء”، وتعد هذه القائمة صالحة لغاية 14 أيلول (سبتمبر) الحالي.

وبحسب التعليمات التي أعلنتها خلية الأزمة، فيما يخص الدول الخضراء، فإنه أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد المقبل منه، وإحضار فحص PCR نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله إلى المملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة، والانتظار حتى صدور النتيجة، وفي حال سلبيتها لا يحجر مؤسسيا وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

أما الرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا صفراء، فيشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منه، وإحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام من دون انتظار نتيجة الفحص، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو غير واردة في قائمة التصنيف الوبائي للدول، يجب إحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة، ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال/ 8 أيام من دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص ثالث له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) توقع أخيرا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأردني من النقل الجوي بنحو 850 مليون دينار الشهر الحالي لازدياد تأثر قطاع النقل الجوي بفيروس كورونا، فيما قدر وزير النقل خالد سيف أن تبلغ الخسائر المتوقعة لقطاع الطيران في الأردن حتى نهاية العام الحالي 200 مليون دينار.