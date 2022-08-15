“الملكة علياء” يسجل نموا في حركة الطيران لشهر تموز

قال الكابتن هيثم مستو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، أن حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي سجلت في شهر تموز الماضي نموا بلغت نسبته 18% مقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه ربطت المملكة ب69 وجهة دولية مباشرة.

وأضاف مستو، اليوم الاثنين، أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطار الملكة علياء الدولي انخفضت خلال شهر تموز من هذا العام بما نسبته 7% عن عام 2019 حيث وصل عددها إلى 7359 رحلة جوية مقارنة مع 7928 لنفس الفترة من عام 2019 ومن جهة اخرى نمت بنسبة 37% عن عام 2021 حيث بلغت عدد الرحلات الجوية خلال شهر تموز من عام 2021 (5359) رحلة قادمة ومغادرة.

وأشار إلى أن حركة المسافرين حققت نموا نسبته 33% في شهر تموز مقارنة مع شهر حزيران الماضي، حيث لامس عدد المسافرين القادمين والمغادرين مليون مسافر مقارنة مع ما يقارب مليون مسافر ايضا خلال نفس الشهر من عام 2019 وما يقارب 700 ألف مسافر خلال شهر تموز المنصرم.

هذا وقد وصل عدد الرحلات اليومية في شهر تموز إلى237رحلة مقارنة مع 173 رحلة قادمة ومغادرة خلال نفس الشهر من عام 2021 و256 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر تموز لعام 2019.