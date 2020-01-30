الملكة في عيد ميلاد الملك: دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. عمان- الغد- نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مهنئة بعيد ميلاد جلالته الثامن والخمسين. وعلقت جلالتها على الصورة قائلة: “دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال”. View this post on Instagram دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال #الأردن #حب_الأردن God bless you, Abu Hussein, the most honorable of men, and forever our pillar of strength and integrity #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Jan 29, 2020 at 11:52pm PST شاركها Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp مشاركة عبر البريد طباعة