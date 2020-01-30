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الملكة في عيد ميلاد الملك: دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، برفقة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مهنئة بعيد ميلاد جلالته الثامن والخمسين.

وعلقت جلالتها على الصورة قائلة: “دمت لنا أبا الحسين أشرف وأنبل وأثبت الرجال”.

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