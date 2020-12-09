الملكة: نودع عاما آخر حمل لنا ظروفا غير عادية

عمان- الغد- كتبت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء في تغريدة لها على موقع تويتر:”نودع عاماً آخر حمل لنا ظروفاً غير عادية، وبالرغم من أننا ابتعدنا قليلاً عن عائلاتنا وأحبتنا، إلا أن محبتهم لدينا أكبر. مع نهاية هذه السنة نتمنى لكم ولجميع من في قلوبكم كل العافية والخير”.

ونشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله صورة جمعتها بجلالة الملك عبدالله الثاني والامراء الحسين ولي العهد وهاشم وايمان وسلمى.