الملكية الأردنية تبدأ إعطاء لقاح كورونا لموظفيها

عمان- الغد- بدأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وبالتعاون مع مديرية أمن وحماية المطارات اعطاء لقاح كورونا لموظفيها العاملين في جميع المطارات الأردنية.

وقالت الشركة في بيان صحفي ان حملة التطعيم ستعطي الأولوية للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور في الصفوف الأمامية وطواقم الضيافة الجوية والطيارين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع المسافرين القادمين والمغادرين من جميع دول العالم.

وأضافت ان مشاركة الملكية الأردنية في البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 يأتي انطلاقاً من دورها المجتمعي في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار الفيروس، والمحافظة على صحة وسلامة مسافريها وكوادرها البشرية التي ستبقى دائما في مقدمة أولوياتها.

كما اشادت الملكية الأردنية بالجهود الكبيرة الذي يقوم بها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومديرية أمن وحماية المطارات والجهات المعنية في القطاع الطبي لتنظيم هذه الحملة، مؤكدةً ان الشركة ومنذ بدء جائحة كورونا تلتزم بتنفيذ جميع تدابير وإجراءات السلامة لحماية الموظفين والمسافرين، فضلاً عن تعقيم الطائرات بشكل مستمر.