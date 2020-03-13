الملكية الأردنية توضح آلية سفر المرضى على متن طائراتها.. تفاصيل

عمان-الغد- تشير الملكية الأردنية إلى الفيديو الذي تم تداوله يوم (أمس الخميس) على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية حول أحد المسافرين الأردنيين الكرام والذي يعاني من أوضاع صحية تحول دون تحمله مشقة السفر، مما اضطر طاقم الملكية الأردنية آسفين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات واجبة التطبيق، والتي تنص على ضرورة عدم الموافقة على سفر المسافر الذي يعاني من أوضاع صحية تحول دن سفره ضماناً لسلامته.

وهنا فإن الملكية الأردنية تؤكد بهذا الصدد أنها تعمل ضمن منظومة وآلية ومعايير منضبطة ومتكاملة وفق المعاهدات والقوانين والأنظمة الدولية، والتي تضع سلامة المسافرين فوق كل اعتبار، وتسري على كافة شركات الطيران العالمية ؛ وإن هذه المنظومة – وتوخياً لسلامة المسافرين – توجب الامتناع عن نقل أي مسافر إذا كان يتعذر سفره بسبب حالته الصحية.

وضمن ذات المنظومة، فإنه توجد مجموعة من الإجراءات المنشورة والمعروفة والتي يلزم اتخاذها واستكمالها حتى يتسنى سفر المرضى الذي يعانون من حالات صحية قد تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وكذلك حتى يتم التحقق ومن خلال الأطباء المختصين لدى الملكية الأردنية من أن رحلة السفر، وخاصة الطويلة منها ، لن تؤثر سلباً على وضعهم الصحي وسلامتهم، وإن من صميم الواجب الإنساني والمهني والقانوني لأطقم الملكية الأردنية أن يحافظوا على سلامة المسافرين وحتى لو تطلب ذلك منع أي مسافر من السفر إذا كان السفر لا يلائمه أو يعرضه لمخاطر بسبب حالته الصحية أو كان غير قادر صحياً على السفر.

وبخصوص الفيديو المنشور، فإن الملكية الأردنية كانت تأمل من أقارب المسافر الكرام أن يقوموا باستكمال إجراءات السفر المطلوبة قبل وقت كافٍ وقبل محاولة السفر والوصول الى المطار، وتزويد الملكية الأردنية مسبقاً بتقرير طبي معتمد ويفيد بوضوح بقدرة المسافر على السفر، وعلى ضوء عدم إتمام هذه الإجراءات وعلى ضوء الوضع الصحي للمسافر والذي كان من الظاهر أنه غير قادر صحياً على السفر، فقد اضطر طاقم الملكية الأردنية للطلب من المسافر عدم استكمال الرحلة حماية له ولسلامته واتقاء لأي تطورات صحية طارئة قد تقع – لا قدر الله – أثناء السفر.

ختاماً، فإن الملكية الأردنية وهي تتمنى السلامة وموفور الصحة والعافية لكافة مسافريها، فإن كل أمنياتها وصادق الدعاء من كافة كوادرها بالشفاء العاجل للمسافر العزيز، مقدرةً تفهم أهله للإجراءات القانونية التي يتوجب على الملكية الأردنية اتخاذها حماية لمسافريها وطلباً لسلامتهم فقط.