الملكية الأردنية تُجدِد طـرح الأسعار المخفضة على تذاكر السفر

عمان – الغد – جددت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية طرح الأسعار المخفضة على تذاكر سفرها إلى مختلف الوجهات على شبكة خطوطها الإقليمية والعالمية،اعتباراً من اليوم حتى تاريخ الأول من شهر تشرين الأول المقبل.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم/ ان تخفيضات شهر أيلول تشمل أسعار تذاكر السفر بالدرجة السياحية لرحلتي الذهاب والعودة، خلال فترة زمنية تتجاوز خمسة أشهر ممتدة بين 17 تشرين الاول حتى 25 آذار باستثناء فترة عيد الميلاد ورأس السنة، على الا تزيد مدة إقامة المسافر في بلد المقصد عن 45 يوماً.

وانخفضت أسعار تذاكر الملكية الأردنية خلال فترة العرض من وإلى محطات الشركة في أميركا وكندا لتصل إلى 559 ديناراً و369 ديناراً إلى دول الشرق الأقصى و359 ديناراً إلى القارة الأوروبية و259 ديناراً إلى دول شمال افريقيا و199ديناراً إلى دول الخليج العربي والعراق، و169 ديناراً إلى منطقة الشرق الأوسط و59 ديناراً إلى العقبة. وتشمل هذه الاسعار الضرائب المترتبة على تذاكر السفر.

كما توفر الملكية الأردنية للركاب القادمين من وجهاتها الخارجية إلى عمان أو مروراً بعمان أسعاراً تشجيعية مشابهة في إنخفاضها وتتفاوت قيمتها من محطة إلى أخرى.

وقالت الشركة ان المسافرين بين عمان ومحطات أميركا الشمالية والشرق الأقصى يمكنهم اصطحاب حقيبة واحدة تزن 23 كيلو غراماً، فيما يُمكن للمسافرين إلى الوجهات الأخرى دفع رسوم بسيطة بدل حقيبة السفر بالوزن المذكور.

ويتيح العرض للمسافرين الأعضاء في برنامــج المسافر الدائــم مع الملكية الأردنيـة إمكانية تجميع نسبة من أميال السفر التي تستحق لهم لتضاف إلى حساباتهم في البرنامج.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها لاستثمار هذا العرض التشجيعي بالحجز وشراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو استخدام هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن وحول العالم. -(بترا)