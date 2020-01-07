الملكية الأردنية ضمن أفضـل 20 شركـة طيـران عالمية

عمان- تبوّأت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مكانة متقدمة على المستوى العالمي في معيار السلامة الجوية، حيث صنّفت واحدة من بين أفضل 20 شركة طيران عالمية في هذا المعيار الذي يعتبر الأكثر أهمية عند المسافرين .

وأصدرت وكالة التقييم العالمية AirlineRatings.com المتخصصة في دراسة ومتابعة سلامة العمليات الجوية وخدمات ومنتجات السفر لدى شركات الطيران تقريرها السنوي لعام 2020 الأسبوع الماضي والذي ضمَّ قائمة الشركات العشرين الأفضل أداء في مجال السلامة الجوية، حيث كانت الملكية الأردنية واحدة من بين الشركات العشرين الأولى في هذا المجال، من بين 405 شركات طيران عالمية شملتها الدراسة السنوية للوكالة.

وقد ظهرت أربع شركات طيران عربية ضمن قائمة الشركات العشرين الأفضل في معيار سلامة الطيران، وهي طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات والملكية الأردنية، فيما إحتلت شركة طيران (كوانتس) الأسترالية المرتبة الأولى على مستوى العالم .

وتعتمد وكالة (أيرلاين ريتنغز) في دراساتها على تقييم قدرة شركات الطيران لمواصلة تشغيل برنامج رحلات آمن وضمن أعلى مقاييس السلامة الجوية والأرضية وكفاءة العمليات التشغيلية ومهارة العاملين في توفير درجات متقدمة مع العناية والرعاية لعمليات الطيران، بالإضافة إلى دراسة مستوى حداثة أسطول الطائرات، وتشغيل طائرات من الطرازات الأكثر تطوراً في العالم ، مثل بوينغ 787 وأيرباص 350 .

المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر أعرب عن سعادته بحصول الملكية الأردنية على هذا التصنيف الرفيع في المعيار الأول والأهم لعمليات الطيران وهو السلامة الجوية والوقوف إلى جانب شركات طيران عالمية كبرى، مشيدا بأداء العاملين في الشركة للمحافظة على مكانة متقدمة للملكية الأردنية على هذا الصعيد الذي طالما عُرفت به منذ تأسيسها قبل 56 عاماً، كما قدم الشكر للموظفين جميعاً على ما يبذلون من جهود طيبة تستهدف سلامة العمليات التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

وأكد بيشلر أن الشركة ستواصل العمل بأقصى طاقاتها لتحسين أدائها العملياتي والخدماتي وتطوير منتجاتها الجوية بالشكل الذي يحقق رضا المسافرين ويتيح للملكية الأردنية الإستمرار في تسجيل نتائج إيجابية مرموقة على المستويين العالمي والإقليمي في مختلف الجوانب ذات الصلة في قطاع صناعة النقل الجوي .

وكانت الملكية الأردنية قد أُدرجت أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية كواحدة من بين شركات الطيران العالمية العشرين الفضلى في مجال سلامة الطيران بواسطة وكالة التصنيف المذكورة والمعتمدة عالمياً من الجهات الرسمية المعنية في مجال الطيران المدني الدولي .