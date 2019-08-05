“الملكية الأردنية” ونظيرتها المغربية توقعان اتفاقية بالرمز المشترك

عمان- وقعت بين شركتي الخطوط الجوية الملكية الأردنية والخطوط الملكية المغربية اتفاقية تعاون تجاري على أساس الرمز المشترك تتضمن قيام الملكية الأردنية بتسويق وبيع عدد غير محدود من المقاعد على الرحلات التي تشغلها طائرات “المغربية” بين الدار البيضاء وعمان. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من أمس، بحيث يستطيع المسافرون حجز مقاعدهم وشراء تذاكرهم من الملكية الأردنية والسفر بها مع الخطوط الملكية المغربية.

وتشغل الخطوط الملكية المغربية رحلات منتظمة بين الدار البيضاء وعمان بواسطة طائرة من طراز بوينغ 737 بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً؛ حيث تغادر الطائرة من مطار الملك محمد الخامس الدولي عند الساعة 23:10 دقيقة ليلاً وتصل إلى مطار الملكة علياء الدولي عند الساعة 6:50 دقيقة من صباح اليوم التالي، كما تغادر رحلة العودة من عمان عند الساعة 7:50 دقيقة صباحاً لتصل إلى الدار البيضاء عند الساعة 12:5 دقيقة ظهراً. المدير العام/ الرئيس التنفيذي لـ”الملكية الأردنية” ستيفان بيشلر، عبر عن سعادته بالتعاون التجاري مع الخطوط الملكية المغربية إحدى الشركات الرائدة في المغرب العربي، لافتاً إلى أن هذه الصيغة من التعاون بين الشركتين ستنعكس نتائجها إيجابياً على تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين، وإتاحة خيارات أكبر للسفر على الرحلات العاملة بين عمان والدار البيضاء، كما أكد الحرص على زيادة علاقات التعاون بين الناقلتين والتي ستعززها هذه الاتفاقية التي تمنح الملكية الأردنية فرصة تقديم خدمات متميزة جديدة لمسافريها.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو “إن هذه الاتفاقية تُمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة والروابط القوية التي تجمع المغرب والأردن، لاسيما وأن الشركة بدأت بتسيير رحلاتها الى العاصمة عمان منذ شهر نيسان (ابريل) الماضي”، معبراً عن سعادته بهذا التعاون التجاري بالرمز المشترك والذي سيسهم في تنشيط حركة المسافرين بين الوجهتين وسيسمح لكل من مسافري الناقلتين بالوصول الى محطات جديدة ما بعد الدار البيضاء وعمان.

وترتبط “الملكية الأردنية” باتفاقيات أخرى على أساس التشارك بالرمز مع شركات طيران عربية وعالمية، هي؛ أميركان إيرلاينز، بريتش أيرويز، طيران الاتحاد، آيبيريا، الخطوط السيبيرية S7، الماليزية، الطيران العماني، الشرق الأوسط اللبنانية، أليتاليا، تاروم الرومانية، الخطوط التونسية، الخطوط التركية، القطرية وطيران الخليج، بالإضافة إلى شركة القطارات الفرنسية SNCF.