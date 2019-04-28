الملكية الأردنية: 653 مليون دينار إيرادات 2018

عمان- الغد- ارتفعت الإيرادات التشغيلية لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية العام الماضي إلى 3ر653 مليون دينار بنسبة بلغت 8 بالمئة مقارنة مع 8ر605 مليون دينار عام 2017، بزيادة بلغت 5ر47 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المهندس سعيد دروزة: إن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة من 1ر3 مليون مسافر عام 2017 إلى 3ر3 مليون مسافر عام 2018 بنسبة زيادة 4 بالمئة، بما رفع معدل امتلاء الطائرات ليصل إلى 8ر73 بالمئة مقارنة مع 2ر71 بالمئة عام 2017 وبنسبة نمو 4 بالمئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الاحد، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2018 وخطة العمل المستقبلية لعام 2019 وتقرير مدققي الحسابات والميزانية العمومية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ووافقت الهيئة العامة على جميع هذه البنود.

وقال دروزة: إن فاتورة الوقود التي دفعتها الملكية العام الماضي ارتفعت بنسبة 31 بالمئة، ووصلت إلى 3ر159 مليون دينار مقابل 5ر121 مليون دينار عام 2017 وبزيادة قدرها 38 مليون دينار، حيث تشكل تكاليف الوقود ما نسبته 28 بالمئة من مجمل التكاليف التشغيلية.

وبين المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية ستيفان بيشلر، أن الملكية الأردنية بالرغم من ارتفاع تكاليف الوقود نجحت في تعزيز أدائها التشغيلي والمتمثل بتحقيق ربح تشغيلي صاف بلغ 19 مليون دينار، وبمعدل زيادة 47 بالمئة عن العام 2017 نتيجة زيادة الإيرادات بواقع5ر47 مليون دينار وارتفاع معدل امتلاء الطائرات وأعداد المسافرين والإيرادات المتأتية من الشحن والخدمات المضافة وغيرها.

وقال: إن أداء مبيعات الشحن تحسن أيضاً بشكل ملحوظ، إذ تمكنت الشركة من بيع 55 بالمئة من السعة المعروضة للشحن على طائرات الركاب، وكذلك ارتفاع مبيعات الشركة من التذاكر الإلكترونية لتصل إلى 8ر77 مليون دينار.

وأوضح بيشلر أن مجمل الربح الذي حققته الشركة العام الماضي بلغ 4ر90 مليون دينار مقابل 5ر79 مليون دينار عام 2017 بنسبة ارتفاع وصلت 14 بالمئة، الا ان الشركة سجلت خسارة صافية عام 2018 بمقدار 9ر5 مليون دينار، وذلك جراء الارتفاع الكبير بفاتورة الوقود، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وأوضح أن انخفاض أسعار صرف بعض العملات لا سيما الجنيه السوداني ألحق بالملكية الأردنية خسارة بلغت 2ر4 مليون دينار، كما أن شركة الأجنحة الملكية التي تملكها الملكية الأردنية سجلت في عام 2018 خسارة بلغت 9ر3 مليون دينار.

وأضاف أن الملكية الأردنية نجحت العام الماضي بزيادة قيمة الإيراد منسوباً لعدد المقاعد المعروضة بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع عام 2017 كما ارتفع المعدل اليومي لاستخدام الطائرات من 1ر11 ساعة لكل طائرة يومياً عام 2017 إلى 1ر12 ساعة لكل طائرة يومياً عام 2018 بنسبة نمو بلغت 6 بالمئة.