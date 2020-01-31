“الملكية”: الطائرة العائدة من ووهان ستصل فجر السبت وعلى متنها 71 راكبا – صور

زايد الدخيل وحمزة دعنا

عمان- أقلعت طائرة أردنية، بعد ظهر اليوم، من مدينة ووهان الصينية، عائدة إلى عمان، وعلى متنها طلبة أردنيين وفلسطينيين، كانوا عالقين في المدينة، بعد أن فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا عليها إثرا انتشار فيروس كورونا الجديد فيها، قبل نحو اسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لنقل الطلبة الأردنيين من مدينة ووهان الصينية، أقلعت قبل قليل الطائرة الأردنية”.

إلى ذلك، قالت الملكية الأردنية في بيان، بعد ظهر اليوم، لإنه إستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين بضرورة إخلاء المواطنين الأردنيين والفلسطينيين والعرب المتواجدين في مدينة ووهان الصينية وإعادتهم إلى الأردن، فقد غادرت مطار ووهان الدولي (بعد ظهر اليوم الجمعة) طائرة الملكية الأردنية من طراز بوينغ 787 متوجهةً الى عمان مباشرة، حيث تستغرق مدة الرحلة إحدى عشرة ساعة ونصف.

وستهبط الطائرة في مطار الملكة علياء الدولي حوالي الساعة الثانية والربع من فجر يوم غد السبت وعلى متنها 71 مسافرا من بينهم الطلبة الأردنيين الدارسين في المدينة وذلك بعد إنتشار فايروس كورونا في الصين مؤخراً .

وكانت السلطات الصحية الصينية قد أجرت فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الاردنيين في مطار ووهان قبيل اخلائهم بطائرة الملكية الأردنية، فيما يتواجد على متن الطائرة أيضاً طاقم طبي أردني كان قد رافق الرحلة المغادرة من عمان.

وقال البيان، إن الملكية الأردنية عملت خلال الأيام القليلة الماضية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة النقل ووزارة الصحة على استكمال كافة الترتيبات اللازمة مع السلطات الصينية في ووهان للحصول على الموافقات الفنية لتسهيل إرسال الطائرة وإعادة جميع الراغبين بالعودة الى الوطن ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وكانت الطائرة الأردنية وصلت إلى مدينة ووهان بعد الحصول على موافقة من السلطات الصينية اليوم الجمعة، فيما قال الطلبة لـ”الغد” انه تم اجراء جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الجميع من الفيروس.

ووصلت إلى “الغد” صور خاصة تظهر بدء صعود الطلبة الأردنيين في ووهان إلى الطائرة تمهيدا لإعادتهم إلى المملكة.

وكان وزير النقل خالد سيف قال مساء الأحد الماضي لـ”الغد” ان الترتيبات قد تمت بالكامل للطائره المغادرة لإحضار الطلاب الأردنيين من ووهان الصينية، موضحا أن طبيبين سيكونان على متن الرحلة، لمرافقة الطلبة خلال العودة.

وكان الطلاب قالوا في وقت سابق لـ “الغد”: “نحن لا نملك الأكل ولا الشراب ونتقاسم ما تبقى لدينا من طعام ولا نعرف مصيرنا حتى اللحظة”.

ويأتي إرسال الطائرة إلى ووهان الصينية لإعادة الطلبة الدارسين هناك، والذين يقدر عددهم بنحو 70 طالبا بعضهم يتواجد مع أسرهم من نساء وأطفال، بتوجيهات ملكية سامية لإعادة الطلاب الأردنيين والفلسطينين من هناك إثر انتشار فايروس كورونا الجديد.