الملكية تتكفل 60 أسرة لمدة عام بالشراكة مع تكية أم علي

عمان- جدّدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية شراكتها مع تكية أم علي والتي تكفلت بموجبها بتوفير الدعم الغذائي المستدام لمدة عام كامل لـ 60 أسرة منتفعة من برامج تكية أم علي، بحيث يتم إيصال الطرود الغذائية التي تحتوي على 24 مادة غذائية تفي بمتطلبات الأسرة التغذوية لمدة 30 يوماً لهذه الأسر شهرياً وعلى مدار العام .

وتحرص الملكية الأردنية منذ تأسيسها على تنفيذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية في إطار حملة يتم إطلاقها سنوياً خلال شهر رمضان المبارك وتستمر طيلة شهور السنة لتقديم خدمات مختلفة للمجتمع المحلي ومناطق جيوب الفقر في المملكة .

وقد كان يوم (الأحد الماضي) باكورة العمل المشترك لهذا الموسم بين الملكية الأردنية وتكية أم علي، حيث شارك العديد من موظفي الملكية الأردنية بتعبئة الطرود الغذائية في مستودعات تكية أم علي في منطقة القسطل، كما سيشارك موظفو الشركة خلال الشهر الفضيل في عملية توزيع الطرود الغذائية على الأسر الأشد فقراً في محافظة مأدبا .

وتشمل الإتفاقية أيضاً رعاية الملكية الأردنية ليوم واحد من ” موائد الرحمن” التي تقيمها تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك، حيثُ يقوم موظفو الملكية الأردنية بتقديم وجبات الإفطار لأكثر من 2,000 صائم بمقر تكية أم علي الرئيسي في منطقة المحطة بعمان .

كما ستنظم الملكية الأردنية خلال أيام شهر رمضان الفضيل المزيد من الفعاليات الخيرية ضمن حملتها الرمضانية السنوية وبالتعاون مع جهات محلية أخرى، بما في ذلك إقامة مآدب إفطار للأيتام وتوزيع الملابس عليهم .

وأعرب المدير العام / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادة الشركة بتعاونها مع تكية أم علي بما تتمتع به من سمعة مرموقة وكفاءة في خدمة الفئات المحتاجة للطعام في المجتمع المحلي، مؤكداً أن الملكية الأردنية تسعى لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية إنطلاقاً من إيمانها بأهمية ذلك الدور وبإعتبارها الناقل الوطني للأردن، وهي راغبة وبإستمرار للمساهمة مع مختلف الجهات المحلية لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة في مجالات متعددة بما فيها الأمن الغذائي .

ومن ناحيته عبّر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر عن تقديره للملكية الأردنية قائلاً: ” نشكر الملكية الأردنية على دعمهما لبرامج تكية أم علي خلال الأعوام السابقة، مما يؤكد ايمانهما المطلق برؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع” وأضاف:” نؤمن في تكية أم علي بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودورهِ في دعم مؤسسات المجتمع المدني من خلال ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية” .

تقوم تكية أم علي في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام إلى 40,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 200,000 فرداً، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية لهم شهرياً وعلى مدار العام .

وتستقبل تكية أم علي خلال الشهر الفضيل 2,000 صائم يومياً ضمن موائد الرحمن التي تقيمها في مقرها الرئيسي في المحطة، بالإضافة إلى موائد الرحمن التي تقيمها في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لتكية أم علي والتي ستوفر ضمنها 1,500 وجبة إفطار يومياً للصائمين، فضلاً عن وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها يومياً على الطرق الخارجية بالتعاون مع الدوريات الخارجية – مديرية الأمن العام ووجبات إفطار في تجمعات المواصلات بالتعاون مع إدارة السير المركزية.