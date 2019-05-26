الملكية تتيح لمسافريها استخدام أجهزتهم الذكية أثناء الطيران للترفيه

عمان- أصبح بمقدور المسافرين مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اعتباراً من (اليوم) استخدام أجهزتهم الالكترونية الذكية أثناء الرحلات الجوية لمشاهدة الأفلام والبرامج الترفيهية المنوعة الموجودة على الطائرات عبر نظام الملكية الأردنية الخاص بالترفيه الجوي IFE.

وقد اختارت الملكية الأردنية لهذه الغاية التعاقد مع شركة Bluebox العالمية المتخصصة بتوفير أنظمة الترفيه الجوي لتقوم بتزويد 10 طائرات من أسطول الملكية الأردنية بأجهزة لاسلكية خاصة تم وضعها على أربع طائرات من طراز أيرباص 319 وست طائرات أيرباص 320 وعلى الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

ويستطيع المسافرون على هذه الطائرات المخصصة للمسافات القصيرة والمتوسطة اختيار المحتوى الترفيهي الذي وفرتهُ الملكية الأردنية عبر تحميل تطبيق “Sky Connect” على أجهزتهم الشخصية سواء من المنزل أو عندما تكون الطائرات ما زالت على أرض المطار قبيل إقلاعها.

ويمكن تحميــل هـــذا التطبيق على الهواتف الخلــوية وأجهـزة التـابلت من خلال متجــر “Apple Store” أو “Google Play” والاستمتاع بخيارات متعددة من الأفلام العالمية والبرامج التلفزيونية المفضلة والألعاب والمواد الأخرى المتعلقة بالملكية الأردنية وخدماتها.

وقد أطلقت الملكية الأردنية حملة تعريفية بالخدمة الجديدة عبر مختلف وسائل التواصل الإعلامي والاجتماعي لتشجيع المسافرين على تحميل تطبيق Sky Connect قبل السفر وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاستخدام هذه التقنية السهلة.

وبالنسبة لمسافري الشركة إلى الوجهات البعيدة على أسطول طائرات البوينغ 787 أو أيرباص 321 فإنهم يستطيعون الاستمتاع بوقتهم في الجو باستعمال شاشات الفيديو الشخصية المتوفرة على جميع مقاعد الطائرات في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال AVOD وهي كذلك وسائل سهلة الاستخدام وتعطي المسافرين حرية اختيار ما يناسبهم من البرامج الترفيهية أثناء الرحلات الجوية طويلة ومتوسطة المدى.