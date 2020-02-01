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“الملكية” تجري عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها العائدة من ووهان – صور

منذ 40 دقيقة
كوادر متخصصة تجري عملية التعقيم لطائرة الملكية العائدة من ووهان - من المصدر
كوادر متخصصة تجري عملية التعقيم لطائرة الملكية العائدة من ووهان - من المصدر

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من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية - من المصدر
من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية – من المصدر

من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية - من المصدر
من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية – من المصدر

عمان – الغد – نفذت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها من طراز بوينغ 787 والتي عادت من ووهان الى عمان (فجر اليوم السبت) بعد إخلاء المواطنين الأردنيين والعرب الذين كانوا متواجدين في تلك المدينة وإعادتهم الى المملكة.

من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية - من المصدر
من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية – من المصدر

وقد طالت عملية التعقيم كافة أجزاء الطائرة ومقاعدها ومرافقها المختلفة وأنظمة التكييف والتهوية العاملة فيها وتمت بواسطة خبراء متمرسين في هذا المجال يعملون في احدى الشركات المحلية المتخصصة.

من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية - من المصدر
من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية – من المصدر

ومرت إجراءات التعقيم بثلاث مراحل متتابعة على مدى أكثر من ساعتين وبناءً على الأسس والمقاييس العالمية لتعقيم الطائرات والمعتمدة من قبل منظمات الطيران المدني المعنية وبروتوكول شركة بوينع الصانعة للطائرة بهذا الخصوص وبما يضمن نظافة الطائرة الكاملة من أية فيروسات أو بكتيريا أو فطريات وبنسبة دقة تصل 100%.

من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية - من المصدر
من عملية تعقيم طائرة الملكية العائدة من ووهان الصينية – من المصدر

وأكدت الملكية الأردنية ثقتها التامة بسلامة اجراءات التعقيم التي جرت لطائرتها بالنظر الى الأسس العلمية التي قامت عليها وكفاءة المواد المستخدمة في التعقيم وطريقة العمل والقواعد العملية الصحيحة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية.

وقد عبرت الملكية الأردنية عن سعادتها – كناقل وطني – بتنفيذ مهمة اخلاء المواطنين الأردنيين والعرب من ووهان وإعادتهم الى المملكة بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن صحة وسلامة مسافريها وكوادرها البشرية ستبقى في مقدمة أولوياتها وأنها ستظل تبذل أقصى جهودها للمحافظة على مكانة الملكية الأردنية المتميزة عالمياً في تحقيق السلامة والأمن لمسافريها ومموظفيها وطائراتها.

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